San Diego: „USNS Harvey Milk“ getauft

Foto: Ariana Drehsler / AFP Carlos Del Toro, Sekretär der Marine, spricht während der feierlichen Ansprache für die USNS Harvey Milk in der General Dynamics NASSCO-Werft in San Diego, Kalifornien am 6. November 2021.

In den USA wird ein Marineschiff nach dem vor rund 40 Jahren ermordeten Schwulenrechtsaktivisten Harvey Milk benannt. Mit der „USNS Harvey Milk“ - so der Name eines Schiffs ehrt die US-Navy einen ehemaligen Marinetaucher, der zu einer Zeit diente, als Homosexualität in den Streitkräften verboten war.

„Führungspersönlichkeiten wie Harvey Milk haben uns gelehrt“, dass Diversität „zur Stärke und Entschlossenheit unserer Nation beiträgt“, erklärte Marineminister Carlos Del Toro beim Festakt in der General Dynamics NASSCO-Werft in San Diego, Kalifornien, wo das 227 Meter lange Schiff am 6. November 2021 während einer feierlichen Zeremonie auf den Namen „USNS Harvey Milk“ getauft worden war.

Ikone der Schwulenbewegung in den USA

Harvey Milk, der aus einer konservativen Familie von Seeleuten stammte und während des Korea-Kriegs als Marineoffizier diente, hielt seine Homosexualität lange geheim. Das änderte sich erst 1969 mit den Stonewall Riots in New York City. 1972 zog er gemeinsam mit seinem Partner Scott Smith nach San Francisco, wo er seine kommunalpolitische Ader entdeckte und durch seine charismatische Persönlichkeit zum Vorkämpfer für die Rechte von Homosexuellen wurde.

Foto: Daniel Nicoletta, CC BY-SA 3.0, wikimedia Harvey Milk 1976. Foto: Daniel Nicoletta CC BY-SA 3.0, Link

Milk, der wusste, dass die Möglichkeit zur Gleichberechtigung erst dann zu erreichen ist, wenn ein Schwuler in ein öffentliches Amt gewählt wird, musste drei erfolglose Wahlkämpfe hinter sich bringen, ehe er 1977 in den Stadtrat von San Francisco gewählt wurde – als erster offen schwuler Politiker in den USA, der die Wahl zu einem öffentlichen Amt gewann. Die politische Karriere währte kurz. Am 27. November 1978 wurde Harvey Milk im Rathaus von San Francisco von dem ehemaligen Stadtrat Dan White erschossen. Er wurde 48 Jahre alt.

Eines seiner denkwürdigsten Zitate, das nur ein Jahr vor seinem Tod fiel und in der Rückschau wie eine dunkle Prophezeiung wirkt:

„If a bullet should enter my brain, let that bullet destroy every closet door.“ Harvey Milk, 1977, (Quelle)

2008 verfilmte Regisseur Gus Van Sant die Geschichte Harvey Milks mit Sean Penn in der Titelrolle. Der Film gewann zwei Oscars: Bester Hauptdarsteller und Bestes Originaldrehbuch. *AFP/sah