Bildung für alle: Gender-Gaga aus dem Koffer

Der „Queere Erst-Beratungs-Koffer“ ist online! Das digitale Erstberatungsangebot zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt soll Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe darin unterstützen, die Anliegen queerer Kinder und Jugendlicher besser zu berücksichtigen.

Unsere Gesellschaft ist zunehmend heterogen, was sich auch im Alltag in den Jugendämtern und den meisten pädagogischen Einrichtungen widerspiegelt. Pädagogische Fachkräfte treffen auf Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Lebensrealitäten, Bedürfnissen ... und oft auch Diskriminierungserfahrungen. Hier setzt der queere Erst-Beratungs-Koffer an: Er soll insbesondere Fachkräften der Hilfen zur Erziehung (HzE) zur Wissensvermittlung und zur Schaffung von Bewusstsein für die Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen in einer heteronormativ geprägten Umwelt dienen.

Intersektionale Perspektive auf Sexualpädagogik

Jede beratende Person vermittelt (unbewusst) Botschaften über gesellschaftliche Normen und die eigene Lebensweise. Eine wichtige Voraussetzung, um sensibel mit sexueller Vielfalt und vielfältigen Lebensweisen umgehen zu können, ist daher die Reflexion der eigenen Rolle. Der queere Erst-Beratungs-Koffer schult die Fachkräfte mit umfangreichen Informationen, hilfreichen Tools und weiterführenden Handlungsempfehlungen darin, eine diskriminierungskritische pädagogische Haltung zu entwickeln.

Daneben enthält der Koffer leicht abrufbare Linklisten zu queersensiblen Trägern der Kinder- und Jugendhilfe aus Berlin und Brandenburg, weiterführende Angebote für Schule, Beruf und Freizeit, Beratungsstellen der ärztlichen Begleitung sowie Rechtsberatung für queere Kinder, Jugendliche und Familien.

Zeitnahe und unbürokratische Hilfe auf Augenhöhe

Wie eine queersensible Haltung bei pädagogischen Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe aussehen kann, veranschaulicht ein Videoclip auf der Webseite. Darin wird unter anderem geraten, gleich im ersten Gespräch zu fragen, mit welchen Namen und Personalpronomen die Person angesprochen werden möchte.

× Erweitern Illustration: Cris Olano; Motion Design: Philipp Appelt; Voice Over: Juliane Hempel

Kooperationsangebot mit breiter Trägerschaft

‍Der „Queere Erst-Beratungs-Koffer“ ist ein Kooperationsprojekt des Sozialpädagogischen Fortbildungsinstituts Berlin Brandenburg, der Brandenburger Fachstelle für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt des Landesverbands AndersARTiG e.V., Queerformat – Fachstelle Queere Bildung, gleich & gleich e.V., der Trialog Jugendhilfe gGmbH, des Regenbogenfamilien e.V. und des Netzwerks HzE Queer.