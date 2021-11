Die Attraktivität von Kopf bis Fuß erhalten

Viele Menschen finden die Körperbehaarung bei Männern ansprechend. Doch ist man selbst davon betroffen, können die feinen Härchen immens stören. Jeder Blick in den Spiegel offenbart die ungeliebten Stoppeln. Spätestens dann sollte man das Problem mit geeigneten Hilfsmitteln beseitigen. Für eine effektive und sanfte Entfernung gibt es verschiedene Methoden. Bei der Verwendung der Produkte sollten die zu behandelnde Körperstelle sowie der entsprechende Hauttyp beachtet werden.

Der Klassiker ist die herkömmliche Rasur. Dabei werden die Haare lediglich gekürzt und wachsen anschließend sofort wieder nach. Bei der Nassrasur erzielt man die besten Ergebnisse, wenn man zuvor einen Rasierschaum oder ein anderes Spezialprodukt aufträgt.

Mehrere Wochen gepflegt aussehen

Eine glatte Haut kann mit verschiedenen Methoden erreicht werden. Für eine schnelle Anwendung ist beispielsweise eine spezielle Enthaarungscreme gut geeignet. Wer eine länger andauernde Wirkung ohne Chemie erwartet, greift zu warmer Zuckerpaste oder zum Heißwachs. Doch beide Alternativen können schmerzhaft sein. Danach sollte eine beruhigende Pflege aufgetragen werden. Dennoch sind die beiden Praktiken sehr effektiv, da die Haut bis zu mehreren Wochen zart bleibt. Auch der Epilierer kann wochenlang zu einem vergleichbaren Ergebnis führen.Innovativ und für den ganzen Körper geeignet sind Geräte, die mit Licht arbeiten. Der Vorteil bei diesem Verfahren ist, dass der Gebrauch schonend zur Haut ist. Und unter Umständen ist keine weitere Behandlung mehr notwendig, weil die Haare dauerhaft entfernt werden.

Die Figur mit einem individuellen Programm verbessern

Wer einen definierten Körper bevorzugt, möchte ihn auch durch ein individuelles Training den Muskelaufbau verbessern. Damit man bei der Ausübung unabhängig bleibt, bietet sich das Training in der eigenen Wohnung an. Hier kann man jederzeit Gewichte heben oder mit gezielten Übungen den Körper formen.Für ein perfektes Ergebnis müssen die verwendeten Sportgeräte auf die Bedürfnisse jedes Bodybuilders abgestimmt werden. Am häufigsten werden Langhanteln eingesetzt, die mit verschiedenen Scheiben bestückt werden können. Die einzelnen Gewichte sind ohne großen Aufwand auszutauschen. Gut in der Hand liegen Modelle aus Kunststoff, diese schonen zudem den Boden. Mit einem Set kann man das tägliche Work-out langsam und effektiv steigern.Wer gleichzeitig Muskelaufbau mit Fitness kombinieren möchte, wählt Hanteln aus, die für Kraftsport oder Aerobic gleichermaßen geeignet sind. Damit das Training besonders schonend für den Körper ist, gibt es im Sortiment das passende Zubehör. Eine Gewichtsweste oder Manschetten für Fuß- oder Handgelenke gehören in jedes Studio. Tipps für Kraftsportfans geben neue Impulse für wirkungsvolle Übungen.

× Erweitern Foto: unsplash/ CC0 Langhantel

Der Schutz für den Verbraucher wird erweitert

Menschen, für die ein gut aussehender Körper wichtig ist, nehmen sich viel Zeit bei der Auswahl von Kosmetikprodukten. Damit alle Cremes und Lotionen verträglich sind, werden die Waren vor dem Verkauf kontrolliert. Ferner müssen die Produkte eindeutig gekennzeichnet und in einem zentralen Meldesystem registriert werden.Hierfür wurde in Verordnungen festgelegt, welche Inhaltsstoffe nicht mehr beigemischt werden dürfen. Für einige Stoffe wurden vom Gesetzgeber Höchstgrenzen festgelegt. Vorwiegend sind dies Bestandteile, die krebserregend sein können oder Allergien auslösen. Da sich der Markt ständig verändert, müssen die Richtlinien von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. Mittlerweile gelten sie in ganz Europa.