6 Tipps für eine bessere Arzt-Patient-Beziehung

Studiert hat Herr Taha in Kairo. Danach promovierte er in Zürich und absolvierte diverse Weiterbildungen in verschiedenen Ländern. Seine Ausbildung zum orthopädischen Chirurgen erlange er in der Schweiz. Gearbeitet hat er seither unter anderem im Kantonsspital Aarau sowie im Universitätsspital Basel. Seit 2020 ist er Belegarzt in einer Privatklinik in Rothrist, gleichzeitig verfügt er in der Aarauer Bahnhofstrasse über eine Praxis. Im Raum Aarau wohnt Herr Taha mit Frau und Kindern seit 2005.