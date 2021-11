Stuttgart: NOIR – Nächte der 20er-Jahre

Die fulminante Varieté-Revue „Noir“ entführt mit viel Glamour, Pomp und lässigem Augenzwinkern in die Zeit der 1920er Jahre.

Freizügigkeit, Offenheit und Vielschichtigkeit waren die Regel im damaligen Nachtleben, und genau diesen Spirit bringt die zweieinhalbstündige Show mit einer Reihe von Ausnahmeartisten und -Künstlern auf die Bühne.

Zum Beispiel die verliebten Matrosen Ben und Jonathan, die als Duo The Little Finch gewagt über den Köpfen der Zuschauer an einem schwebenden Anker balancieren.