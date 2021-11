Bildband „Beau Menteur“ bei Eisenherz

× Erweitern Foto: Marc Martin

Foto: Marc Martin „Es ist meines Erachtens nicht ungesund, sich zu männlichen Attributen hingezogen zu fühlen“

Noch bis in den Januar hinein kann man die erotische und auch gesellschaftskritische Kunst des gefeierten französischen Fotografen in den Ausstellungsräumen von Eisenherz bewundern. Und eine Badewanne ** gibt es auch ...

Ein sehr interessanter Aspekt, den die Ausstellung herausarbeitet, ist die Geschichte der Heiligen Wilgefortis, eine gekreuzigte Frau mit Bart, die allerdings eigentlich Jesus ist! Aber im „Kleid“, das verwirrte damals, also passte das Volk das an, die Kirche spielte mit.

Maskulinität wird seit einigen Jahren kritisch gesehen. Schnell mit dem Wort „Toxische“ versehen, stehen Männer, die sich heteronormativ verhalten in der Kritik. Männer, die sich queer verhalten allerdings auch (und das schon immer!). Die einen haben die „verweichlichte Tunte“, die anderen den „toxischen Macho“ im Visier. Der französische Künstler Marc Martin beschäftigt sich mit diesen Fronten in seiner Ausstellung „Beau Menteur“, die seit Anfang November bis in den Januar im Buchladen Eisenherz in Tempelhof-Schöneberg zu sehen ist. Das große Thema ist die Vielseitigkeit von Männlichkeit, nicht alles darf und soll provozieren, was männlich oder weiblich ist. Ohnehin steht diese binäre Einteilung der Welt in der Kritik.

× Erweitern Foto: Marc Martin

Immer mehr Menschen leben genderfluid oder eben queer. Ins Deutsche übersetzt heißt seine Ausstellung „Schöner Lügner“, denn sein Model, weiß, jung, bärtig und cis-männlich, spielt mit den Klischees, den Stereotypen und Erwartungen der Gesellschaft an einen wie ihn. „Es ist meines Erachtens nicht ungesund, sich zu männlichen Attributen hingezogen zu fühlen. Ich glaube nicht, dass ein Mann deshalb giftig wird, weil er männlich auftritt. Probleme entstehen dann, wenn ‚Mannsein‘ in Überheblichkeit ausufert“, so Marc Martin. Es geht um Widerstand gegen die Norm im öffentlichen Raum, darum, dass es möglich sein muss, im Kleid oder auch ohne Penis als Mann leben zu können, jeder muss so leben können, wie they sich definiert.

Bis 6.1.2022, Marc Martin: „Beau Menteur“, Eisenherz, Motzstraße 23, U Nollendorfplatz, Berlin, prinz-eisenherz.buchkatalog.de, www.marcmartin.paris

** Bei der Vernissage räkelte sich hier das Model Benjamin Agoyer im Wasser

× Erweitern Foto: Marc Martin