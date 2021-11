Ein schwules Leben voller Widersprüche

× Erweitern Foto: CINEMIEN Filmverleih Charlatan

Agnieszka Hollands Film „CHARLATAN“ basiert auf einer wahren Begebenheit und erzählt vom Leben des tschechischen Heilers Jan Mikolášek (1889 – 1973), der Hunderte von Menschen mit pflanzlichen Medikamenten heilte. Und er war schwul.

Was als Reise eines jungen Mannes beginnt, der sich für alternative Medizin interessiert, wird bald zum faszinierenden Porträt eines brillanten Genies, dessen Leidenschaft nicht lange unbemerkt bleibt.

Mit der Behandlung von Prominenten des Nationalsozialismus und des Kommunismus, die ihm Ruhm und Reichtum einbringen, gerät Mikolášek bald in die Dichotomie von Moral und Grausamkeit, Licht und Dunkelheit, Liebe und Hass. Ein wahrlich paradoxes Leben, das durch die Liebe zu seinem Assistenten František und durch seine ehemaligen Gönner, die sich plötzlich gegen ihn wenden, auf eine harte Probe gestellt wird … Ganz großes Kino, große Gefühle und viel geschichte. Unser Tipp im Januar und heute schon unser Video des Tages.

Der Film kommt ab dem 20. Januar 2022 im CINEMIEN Filmverleih in die Kinos und läuft in Berlin zum Beispiel im Kino in den Hackeschen Höfen, in München im Arena Kino, in Bremen im City46, in Hamburg im 3001 Kino und schon ab dem 11.1.22 in Wiesbaden im Caligari. Alle Daten findest du hier: cinemien.de/film/charlatan