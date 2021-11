AIKO – Natur und Männer

× Erweitern Fotos: Florian Hetz

Foto: Florian Hetz

Bilder höchster Achtsamkeit und Intimität: „AIKO“ von Florian Hetz. Das in wenigen Wochen bei Paper Affairs in Wien erscheinende Buch wartet mit einer hochwertigen Fülle an Männerakten und Naturbetrachtungen auf.

„Alle Fotos in dem Buch wurden 2020, in dem Jahr, in dem mein Vater starb, aufgenommen. Aber es ist kein Buch über die Pandemie, sondern ein Buch über das Loslassen, Akzeptanz und die Hoffnung“, so der queere Künstler, der auch regelmäßig beim Buchprojekt „Mein schwules Auge“ mitmacht.

Eine große Sensibilität des Fotografen ist bei jedem der Bilder spürbar, auch wenn einmal ein Ausflug in Kiefernforste samt Pinkelpause fotografische festgehalten wird. Niemals wirken die Bilder platt oder wie bloße Schnappschüsse, immer merkt man, dass es um mehr geht als den bloßen Wow-Effekt – festgehalten mit der Kamera. Und besonders schön ist auch, dass man hier nicht mit fiesen Standard-Filtern genervt wird, stattdessen erfreuen Schneckchen und Obst. Eine ganz wunderbare und beruhigende Zerstreuung vom Alltag. www.paperaffairs.com, www.florianhetz.com

× Erweitern Foto: Florian Hetz

Seine Kunst provoziert und begeistert gleichermaßen. Der Berliner Künstler ist ein Meister mit der Kamera.