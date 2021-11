× Erweitern Foto: Sony Music Alan Walker

Alan Walker: „World of Walker“

Am Freitag erscheint das zweite Album des weltweit einflussreichen und erfolgreichen Producers und Künstlers aus Norwegen.

Dafür wird es aber auch 18 Lieder stark sein! Via E-Mail verrät der 1997 geborene Skandinavier: „Es ist drei Jahre her, dass ich mein Debütalbum ‘Different World’ aufgenommen habe, und ich habe seitdem viel Zeit gehabt an neuer Musik zu arbeiten und das Walker Cinematic Universe zu entwickeln. Ich freue mich nun endlich mein neues Album 'World of Walker' zu veröffentlichen. Besonders gefällt mir das neue Artwork, das aus tausenden von Selfies von ‘Walkers’ aus der ganzen Welt besteht. Es ist höchste Zeit die ‘World of Walker’ zu enthüllen, eine Community, die wir gemeinsam kreiert haben.“

Seine von Deep House, Klassik und Eurodance inspirierte Musik mit oder ohne Vocals, überzeugt wieder mit einem großen Schuss Melancholie und nicht zu schnellen, trotzdem extrem treibenden Beats. „Sing Me to Sleep“, „All Falls Down“, „Diamond Heart“, „End of Time“ und auch „Faded“ sind nur einige seiner Top-10-Hits. Am 26. November geht die musikalische Reise weiter. alanwalker.com