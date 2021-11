Ode an den Süßholzraspler

× Erweitern Foto: Selfie Years & Years

Galantis Linus Eklöw und Christian Karlsson aka GALANTIS landen seit 2014 Hits

Gerade noch mit Kylie und „A Second to Midnight“ in den Charts, jetzt mit seiner Band Years & Years und den Skandinaviern von Galantis eurodancig unterwegs: Olly Alexander.

Die leichtfüßige und gute Laune verbreitende Nummer „Sweet Talker“ hat das Zeug zum zeitlosen Szene-Hit, ist es doch eine vertonte Liebeserklärung an einen Mann. Oder liegt es an den wirbelnden Geigen? An den housigen Beats?

Die Mischung stimmt einfach! Ein dermaßen aufgedreht-fröhliches Lied erwartet man gar nicht so kurz vor dem 1. Advent, wenn fast alle Stars auf Weihnachtsmusik (gerne im Jazz-Gewand) setzen. Eine klasse Abwechslung und ein wirklich gutes Lied. Hör mal rein ...

Über Years & Years: „Egal wer du bist und was du tust, es ist automatisch politisch. Besonders als ein offen schwuler Künstler, der einfach nur aus seinem speziellen schwulen, queeren Blickwinkel schreibt – auch wenn ich das nicht direkt thematisiere. Wenn ich Musik mache, kann ich nicht anders, als das Persönliche zu übersetzen“, verriet uns Sänger und Schauspieler Olly Alexander (geboren am 15. Juli 1990) einmal im Interview. Mit seiner Band Years & Years ist er seit der Gründung 2010 in London weltweit erfolgreich damit. yearsandyears.com, www.wearegalantis.com