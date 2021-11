Goldenes Vinyl – La Bouche

× Erweitern Foto: RCA La Bouche

La Bouche La Bouche veröffentlichen ihre „Greatest Hits“ als limitierte Doppel-LP für Sammler

Erstmals gibt es die „Greatest Hits“ von La Bouche auf Vinyl. Mit darauf sind natürlich Charthits wie „Be My Lover“, „You Won't Forget Me“ und „Fallin' in Love“ sowie ausgewählte Albumstücke, etwa „Where Do You Go“, das ein Jahr nach La Bouche von der Boyband No Mercy gecovert wurde.

Das 1994 von Producer und Musiker Frank Farian gegründete Eurodance-Projekt war bis zur Jahrtausendwende weltweit erfolgreich, in Skandinavien zum Beispiel mit „A Moment of Love“ oder auch „Bolingo (Love Is in the Air)“, in den USA vor allem mit „Sweet Dreams“ und „Be My Lover“.

Ende 2000 veröffentlichte die Frontfrau Melanie Thornton ihre erste Solo-Single „Love How You Love Me“, ihre Karriere mit Folgehits wie „Wonderful Dream (Holidays Are Coming)“ fand allerdings schon ein Jahr später ein tragisches Ende, als Melanie bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kam. Vor einigen Jahren startete Rapper und Sänger Lane McCray sein in vielen Ländern erfolgreiches Comeback des Projekts, auch schafften es neue Veröffentlichungen in diverse Charts. Die Klassiker bekommst du aber hier. www.musiconvinyl.com