Leslie Clios gute Energie

Leslie Clio Im Frühling 2022 veröffentlicht sie ihr viertes Album „Brave New Woman“, eine neue Single gibt es jetzt

Radio-Hits hatte sie einige, unter anderem „My Heart Ain’t That Broken“ oder auch „I Couldn’t Care Less“ und „Rumours“. 2020 gab es für die Single „No Man No Cry“ zusammen mit Oliver Koletzki in Italien eine goldene Schallplatte. Im Frühling 2022 veröffentlicht sie ihr viertes Album „Brave New Woman“ – und setzt dabei auf Frauen-Power. Eine neue Single gibt es schon diese Woche. Wir erreichten sie via Telefon in einem Park in Kreuzberg.

Die zentralen Themen deines neuen Albums sind Aufbruch und Self-Empowerment. Ganz passend dazu hast du nun deine eigene Plattenfirma. Wie wichtig ist dir Aufbruch?

Sehr wichtig! Trenne dich von allem, was dir nicht guttut. Setze auf dich selbst, vertraue dir.

Dein aktuelles Team besteht aus Frauen. Wie stehst du zum Wort Frauen-Power, das in manchen Kreisen wiederum als diskriminierend gilt?

Ich sag auch Männer-Power! Insofern … Ich habe mich bewusst für ein Frauenteam entschieden. Es ärgert mich, dass Frauen in unserem Business immer noch so unterrepräsentiert sind. Der einzige Weg aus dieser patriarchalischen Sackgasse besteht darin, Frauen einzustellen, simple as that. Ich bin megastolz, dass in meinem Team so ein Haufen toller Frauen zusammengekommen ist und ich das möglich machen konnte. Es sind alles wunderbare Frauen, alle wollen in ihren Gebieten ihre Frau stehen, da entsteht gute Energie.

Was war dir bei diesem neuen Album musikalisch besonders wichtig?

Dass meine Stimme im Vordergrund steht. Absolut im Vordergrund. Beim letzten Album „Purple“ habe ich relativ viel mit Collagen gearbeitet. Ich denke jetzt aber, dass meine Stimme das gar nicht braucht. Ich kann viel mit meiner Stimme darstellen, ich brauche da gar nicht viele Effekte. Ich setzte bei „Brave New Woman“ auf mich selbst, das passt ja auch zum Motiv des Albums: auf sich selbst zu setzen.

„ABCDEF***off“ ist ein sehr fröhlich klingendes Lied, das aber auch Schmerz und eine Prise Melancholie beinhaltet. Wie schnell verdaust du Schmerz?

Oh, eine große Frage. Grundsätzlich bin ich dafür, Dinge auszufechten. Solange daran arbeiten, bis der Schmerz sich verwandelt und etwas Neues entsteht. Es geht immer weiter! Schmerz ist auch eine Energie, die gerade bei Künstler*innen fruchten kann.

„Millionaire“ ist ein Liebeslied, wie wichtig ist dir in einer Beziehung zu sein?

Ich glaube, dass der Mensch per se ein guter Mensch ist und dass er andere Menschen braucht. Ich bin – man kann es kaum glauben – ein eher introvertierter Mensch, nur auf der Bühne die Rampensau. Aber die Menschen, die ich in meinem Leben habe, sind mir sehr wichtig. Eigentlich verkehre ich immer noch mit denselben Menschen wie zu Abi-Zeiten.

2019 gab es noch eine EP zwischendurch, „Repeat“, da konnte man d eine Neuinterpretationen älterer Kompositionen hören. Wie stehst du zum Thema Coverversionen?

Für mich ist eine Coverversion eine Wertschätzung des Originals! Zudem kennen junge Zielgruppen oft alte Lieder nicht. Es gibt so viele tolle Songs, die es einfach verdient haben, wieder gehört zu werden. Meine nächste Single wird ein Cover sein: „Love Is a Shield“. Bei mir wurde der 1980er-Song aber ein ganz anderes Lied, eine Ballade. Eigentlich war er schon für „Repeat“ geplant, diese EP war eigentlich als Album geplant, wurde dann zur EP umgemünzt. Ich bin froh, dass es der Song jetzt aufs Album geschafft hat!

Du hast auch für Disney gesungen, wir erlebst du die Zusammenarbeit?

„Ich leg los“ heißt der Song, es war eine wunderschöne Erfahrung. Die Anfrage von Disney war so ein großes Geschenk für mich, da ich ein riesiger Fan bin! Die Anfrage kam über mein Kinder-Projekt zustande, bei dem ich als Kid Clio singe. Ich kann jeder*m Künstler*in nur raten, auch mal andere Musik zu machen und nicht zu denken, dass andere Musik die „Marke“ verwässert. Legt euch ein zweites Ego zu.

