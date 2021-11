Tiësto & Ava Max: „The Motto“

× Erweitern Foto: Atlantic Records Tiësto und Ava Max präsentieren Grau und Schwarz im grauen Monat November – das bunte Video gibt es unten

Ava Max

Gewohnt motzig singt Ava Max zu Tiëstos Beats – und liefert damit einen garantierten Hit ab. „The Motto“ ist der erste Vorbote zu Tiëstos bald erscheinendem Album und eine weitere Single der Sängerin, die zwar alle paar Monate eine Single (erfolgreich) veröffentlicht, aber bisher nur ein Album am Start hatte.

„The Motto“ ist eine stampfende Eurodance-Produktion, die auch ein bisschen nach Slap House klingt, sich dank Ava Max aber angenehm vom aktuellen Einheitsbrei der Charts abhebt. Ein Ohrwurm! Das Video unter der Regie von Christian Breslauer ist ein unterhaltsamer Kurzfilm, eine surreale Zeitreise in die 1920er-Jahre via Aufzug. Sehr gut gemacht und durchaus Kunst.

Über Ava Max: Die 1994 geborene US-Sängerin ist seit ihrem Hit „Sweet but Psycho“ 2018 eine feste Größe am Pophimmel. Queere Sterne wie Bambi Mercury lieben sie für Hits wie „Torn“, „So Am I“ und „Kings & Queens“ – die Melodie davon stammt übrigens von Bonnie Tylers Stück „If You Were a Woman (And I Was a Man)“. Für die Musikerin mit albanischen Wurzeln heißt das Zauberwort Toleranz: „Jeder muss sich frei entfalten dürfen – sei es in der LGBTQ*-Community oder mit extravaganter Kleidung. Meiner Ansicht nach steht es keinem zu, sich über andere zu erheben. Wir sind alle einzigartig. Darum bringt es überhaupt nichts, sich dauernd in den sozialen Medien oder sonst wo mit seinen Mitmenschen zu vergleichen.“