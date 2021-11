Video des Tages – Charity-Aktion

#WieDuNurAnders, so heißt die Aktion von Schauspieler und Sänger Martin Bruchmann, der sich damit gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und für mehr Vielfalt und Akzeptanz starkmachen will. Eine tolle Charity-Aktion zugunsten GRUNDGESETZ FÜR ALLE. Hier ist das begleitende Musikvideo mit Sternen wie Jochen Schropp und Brix Schaumburg.

„Ich möchte in einer Welt leben, in der jeder Mensch so sein kann, wie er ist und wie er sein möchte – ohne dafür diskriminiert oder ausgegrenzt zu werden. Deshalb habe ich den Song ANDERS geschrieben und die Charity-Aktion #WieDuNurAnders ins Leben gerufen. Alle Erlöse vom Song sollen, zusammen mit der extra dafür gestarteten Spendenaktion, an die Initiative GRUNDGESETZ FÜR ALLE gehen“, so der in Leipzig geborene Künstler, der schon im „tatort“, bei der Serie „All You Need“, bei „SOKO“ und bundesweit auf Theaterbühnen zu sehen war.