× Erweitern Foto: ABBA ABBA-Björn und Sir Ian McKellen 2021 Hyggelige Weihnachts-Stimmung bei Björn und Ian

Foto: Alamode Film Ian McKellen

Stricken für Weihnachten! Oder auch als durchaus sympathische Werbung für die kommende Single „Little Things“. Björn Kristian Ulvaeus von ABBA und DER schwule Schauspieler Ian McKellen ließes es sich nicht nehmen, gemeinsam ein Video für Social Media zu produzierne. Unser kurzweiliges Video des Tages.

Über Ian McKellen: Der Kino- und Theaterschauspieler ist einer der bekanntesten schwulen Stars der Welt. Egal ob in „Herr der Ringe“, „Doctor Who“, „X-Men“ oder „Der Hobbit“, der 1939 Geborene begeistert.

Sein Coming-out 1988 in einer Diskussion über „Section 28“, einen damals in Großbritannien neu eingeführten Paragrafen, der die positive Darstellung von Homosexualität in Schulen und Medien verbot, war mehr als spektakulär. Ian McKellen fühlte sich durch den Journalisten Peregrine Worsthorne auf BBC 3 durch dessen Wortwahl diskriminiert. Worsthorne ging im BBC-Talk demonstrativ auf Distanz zur LGBTIQ*-Community, indem er von „denen“ und „ihnen“ sprach. Das provozierte Ian McKellen derart, dass er live in der Sendung sagte: „Ich bin übrigens selber einer von ‚denen‘.“ DANKE für den Mut.

× Erweitern ABBA

Das Comeback von ABBA hat hervorragend geklappt, in Deutschland, UK, Australien und vielen anderen Ländern war Platz 1 für das Album „Voyage“ drin. Dieser Erfolg ist Grund genug, eine vierte Single zu veröffentlichen, am 3. Dezember soll „Little Things“ erscheinen. Eine wunderbare, berührend gesungene Ballade zum Weihnachtsfest.