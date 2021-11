Mr Gay Germany: Hier sind die Kandidaten!

× Erweitern Foto: @berlinblick Marvin, Mr Gay Germany Marvin beweist Modelqualitäten

Seit gestern kann man für die Kandidaten für Mr Gay Germany abstimmen. Wir haben hier drei Anwärter für dich versammelt. Los geht es mit Marvin (24, großes Bild oben).

Der Wahl-Berliner aus dem Schwarzwald nimmt sich in seinem „Mr Gay Germany“-Projekt namens „Club Culture Education“ dem Thema Drogen an. Der fotogene Masterstudent für International Management Asia-Europe will aufklären über die Drogen- und Sexszene in der LGBTIQ*-Szene. Auf Instagram findest du ihn hier: @marvin_mct

× Erweitern Marius, Mr Gay Germany Setzt sich für Body Positivity ein: Marius

Ebenfalls aus der Hauptstadt kommt Marius, mit gerade einmal 19 Jahren ist er der jüngste der Anwärter. Das OnlyFans-Model macht sich stark gegen Bodyshaming und für Body Positivity. Auf Instagram findest du ihn hier: @diesermarius

× Erweitern Bilel, Mr Gay Germany Bilel will aufklären

Bilel (26) aus Isenburg setzt seinen Schwerpunkt beim Thema Gesellschaft: „Meine Kampagne heißt Regenbogencamouflage, aus dem Grund, weil sich im 21. Jahrhundert immer noch Menschen tarnen müssen. Da ich selbst ursprünglich aus Tunesien komme und meine Eltern sehr konservativ muslimisch sind, fiel mir mein Coming-out sehr schwer. Und genau solche Menschen möchte ich mit meiner Kampagne erreichen. Die Ziele meiner Kampagne sind unteranderem in Schulen aufzutreten und Schülern auch Lehrer aufzuklären.“ Auf Instagram ist er hier zu finden: @billo.95_

Alle Kandidaten fidnest du hier: www.instagram.com/mrgaygermany und natürlich hier: www.mrgaygermany.de