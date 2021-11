ABBA hallo, Edith legt im SchwuZ los

× Erweitern Ades Zabel, Edith, SchwuZ, bump

Foto: M. Rädel DJ MODEOPFER Unterstützt wird Edith unter anderem von DJ Camelia Light aka Modeopfer

Und auf! Eine der beliebtesten Dragqueens der LGBTIQ*-Community und Bühnenwelt feiert und bespaßt am Samstag bei der „bump!“ im Rahmen einer ABBA-Record-Release-Party. Unterstützt wird Edith unter anderem von DJ Camelia Light aka Modeopfer.

Gefeiert wird das Comeback von Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus und Agnetha Fältskog , die 40 Jahren nach ihrem letzten Album mit inzwischen drei aktuellen Charthits ein neues Studioalbum präsentieren. „Voyage“ ist das perfekte Nachfolgealbum zum letzten gemeinsamen Studioalbum „The Visitors“, das 1981 dank Hits wie „One of Us“ die Hitparade stürmte. Schon die ersten beiden Hits, die ausgekoppelt wurden, machten klar, dass es sich bei ABBA um Vollblutmusiker handelt, die können, was sie tun. Das hymnische „I Still Have Faith in You“ und die Reggae-Pop-Nummer „Don’t Shut Me Down“ erfreuten die Fans und räumten millionenfach in den diversen Charts ab. Anders als die „artverwandten“ Boney M. ließ ABBA sich nicht darauf ein, alle drei oder vier Jahre ein Remix-Comeback zu zelebrieren, es gab keinen ABBA-Megamix und auch keine Touren.

Fotos: Universal Music ABBA

Die vier Musiker*innen pausierten einfach, hatten Solo-Karrieren, machten Musicals und widmeten sich der Familie, bis es 2018 klick machte und sie Lust darauf hatten, wieder zusammen als ABBA Musik zu machen. Ohnehin hatte sich die Band nie offiziell getrennt. Ähnlich wie Barbra Streisand setzen die vier Skandinavier*innen auf zeitlosen Pop, der nicht auf die Charts oder aktuelle Trends schielt – das könne er auch gar nicht, wie Benny Andersson im Interview sagte. Für die vier Künstler*innen ist es wichtig, dass es ihnen gefällt und dass es Spaß macht. Und das hört man raus. „Voyage“ ist ein ganz wunderbares Album, das einem der wichtigsten Comebacks der Popmusik ein Denkmal setzt

Aber natürlich wird heute nicht nur ABBA aus den Boxen klingen: „Nächsten Samstag bin ick dann endlich och live im SchwuZ und lege für Euch die geilsten Hits der 70er & 80er auf. Ick freue mir janz dolle uff Euch!“, so Edith Schröder (Ades Zabel) auf Social Media. Ein Träumchen.

6.11., bump!, SchwuZ, Rollbergstr. 26, U Rathaus Neukölln, 23 Uhr