Geschenke mit Wau-Effekt

Lange ist es nicht mehr hin bis Weihnachten, wer es gerne entspannt hat, der sollte sich jetzt schon um passende Präsente kümmern. Wir haben da eine Idee für alle #Tierbesitzer*innen.

Die Designmanufaktur K & K achtet auf Nachhaltigkeit, Individualität und die Verwendung hochwertiger Materialen. „In unserer Manufaktur fertigen wir in Handarbeit und Einzelanfertigung, nur so werden wir allen Ansprüchen des geliebten Vierbeiners gerecht! Natürlich gibt es bei uns Bereiche, die noch optimiert werden können. Aber stetig sind wir bedacht respektvoll mit Ressourcen umzugehen, um hochwertiges Hundezubehör mit Herzblut zu kreieren“, so das Team schriftlich.