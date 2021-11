Heiliger Bimbam! Heissa Holzmarkt! Hossa Berlin!

Foto: M. Rädel KaterBlau, Holzmarkt, Katermukke Im Sommer ist dieser Mikrokosmos am Wasser auch sehr beliebt

Heute eröffnet der „Heissa Holzmarkt – Wintermarkt an der Spree“ auf dem undergroundigen und avantgardistischen Künstlermikrokosmos am Wasser mitten in Berlin.

Na, immer noch keine Idee für wirklich ausgefallene und ungewöhnliche Weihnachtsgeschenke? Nicht verzweifeln!

Und besser als jetzt hektisch bei dem einschlägigen Internet-Online-Händler zu stöbern, ist es dann auf jeden Fall hier auf dem „Heissa Holzmarkt – Wintermarkt an der Spree“ in der Holzmarktstraße 25 zu entdecken und zu kaufen.

Auf Social Media freut sich die queere Truppe: „Ab dem 26. November treffen wir uns alle (...). Unter der riesigen Weihnachtskugel hindurch gehts ab ins Winterwahnsinnsland mit großem Programm für die Kleinen und Glühwein & Musik ️für die Großen. Mit glitzerndem Schnick & funkelndem Schnack von kleinen Marktständen, einer Märchenhütte und allerlei Köstlichkeiten – bis zum Platzen. Schön bunt draußen oder schön warm drinnen. Jedes Wochenende von Freitag bis Sonntag direkt an der Spree!“

16.11. – 19.12., „Heissa Holzmarkt – Wintermarkt an der Spree“, Holzmarktstraße 25, U Jannowitzbrücke, Fr 16 – 22 Uhr, Sa und So 14 – 22 Uhr