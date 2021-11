Im Westen was Neues

× Erweitern Foto: M. Rädel Blick aus dem Huthmacher-Haus auf West-Berlin

Foto: M. Rädel Der Blick aus dem Fenster ermöglicht auch freie Sicht auf den Elefanten Victor im Zoo nebenan

1955 bis 1957 wurde im Zuge des Marshallplans das wiederaufgebaut, was im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Es entstand Neues, das in die Jahre gekommen ist. Und dieses erblüht bald wieder in neuem Glanz.

Zum Beispiel das zum Bikini Berlin gehörende, nach einem einst dort ansässigen Tanz-Café benannte Huthmacher-Haus gegenüber des Bahnhof Zoo. Gerade wird an diesem unter Denkmalschutz stehendem Hochhaus gearbeitet, 2023 soll die Wiedereröffnung sein.

„Die Teilsanierung des 16-stöckigen Gebäudes mit einer Nutzfläche von 15.800 Quadratmetern umfasst insbesondere die Erneuerung des Brandschutzes, große Teile der technischen Ausstattung sowie eine modernere Flächenaufteilung. In diesem Zuge werden ebenfalls die Decken und Flurwände vereinheitlicht und Böden und Sanitäranlagen erneuer“, so die Eigentümerin Bayerische Hausbau dazu. „Dabei bleibt die Architektur des zweifach denkmalgeschützten Hochhauses, einmal als Gesamtanlage Neues Zentrum am Zoo und des Ensembles Wiederaufbaugebiet rund um den Zoo erhalten.“