In etwa 4 Wochen ...

Die Party „UNSHAVED“ schickt sich an, die besinnliche Adventszeit zum bärigen Fest zu machen, ein Grund zur Freude schon vor Weihnachten! Am 11. Dezember können Barthaarige und Otter, Bären und Wölfe ab 22 Uhr zusammen brummen und tanzen.

„Auf dem großen Floor sorgen die DJs Beef Träger, DJ Cookie Crumble und DJ UNSHAVED für einen Mix der 90er bis heute. In der E-Box heizt euch DJ Escobear an mit elektronischen Beats“, so das queere Team auf Social Media.