Die Community feiert gemeinsam

Foto: M. Rädel Irrenhouse Kurz vor der Corona-Zwangspause war auch die inzwischen sehr populäre Sängerin Yola im „Irrenhouse" dabei

Foto: M. Rädel Auch Amy Strong, die unter anderem im SchwuZ und in der Heilen Welt begeistert, will kommen

Am Samstag öffnet im Cassiopeia auf dem RAW-Gelände im Friedrichshain das „Irrenhouse“ seine Pforten, um in einen hedonistischen Strudel der Tanzlustbarkeiten und der Travestie zu entführen.

Angekündigt sind populäre Stars der LGBTIQ*-Community wie DJ Maringo (KitKatClub, Suicide Circus), Paul Paillette, im realen Leben Bezirksverordneter bei der Linksfraktion Pankow, (Pink Inc., GMF) und DOLLHEUER an den Musikmischmaschinen sowie die „Irrenhouse“-Allstars auf der Showbühne. Es wird ein queeres Fest!

Kurz bevor der Frühling 2020 so richtig Einzug hielt, fand das letzte „Irrenhouse“ statt. Die gesamte Klubwelt war auf Eis gelegt, jetzt geht es langsam und unter Einhaltung aller notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie wieder los und auch Veranstalterin Nina Queer und ihr Team – auch Joko Koma (großes Bild ganz oben) ist wieder am Start – wollen unterhalten, nicht gefährden: „Diese Veranstaltung findet in 2G statt und ein elektronischer Impfausweis ist mitzuführen.“ Wir freuen uns drauf!

20.11., Irrenhouse, Cassiopeia, RAW-Gelände, Revaler Str. 99, S+U Warschauer Straße, 23 Uhr