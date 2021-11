La Drescher und LaCoste bei La Parka

Und auch Anna Klatsche und noch viele Künstler*innen mehr feiern am 13. November das Comeback einer der erfolgreichsten Partys im SchwuZ: „Popkicker by Jurassica Parka“.

„Jurassica Parka steht für Respekt, Toleranz, Wertschätzung und Sekt auf Eis. Jeder Mensch ist willkommen, eine rauschende Ballnacht im SchwuZ zu erleben“, so das Team des 1977 gegründeten Klubs in Neukölln auf Social Media. Klingt wunderbar! Doch was wird geboten?