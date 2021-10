Juwelia freut sich auf dich

× Erweitern Foto: M. Rädel Juwelia Soraya Bonjour, chérie!

Juwelia

Freitags kann der Kleinkunst- und Travestie-Liebhaber immer einen sicheren Hafen der Unterhaltung ansteuern, Juwelia Sorayas Galerie, in dem die Singer-Songwriter*in live mit Liedern, Zoten und Anekdoten unterhält.

Die „Lady-Lyrikerin“, Künstlerin, Sängerin, Schauspielerin und Punk-Dragqueen betreibt in dem Berliner „Problemkiez“, jenem von der Szene und der Welt lange stiefmütterlich behandelten Neukölln, eine queere Adresse samt Showabenden, die „Galerie Studio St. St.“.

La Soraya, geboren am 14. Januar 1963 in Korbach, Hessen, war eine der ersten Queers, die es dort wagten, sichtbar zu sein. Auch davon erzählt der Film „Überleben in Neukölln“ von Rosa von Praunheim. Freitags kann man abends ihre Kunst live erleben, der Eintritt ist frei, Spenden wären fair und schön.

Immer freitags: Galerie Studio St. St., Sanderstraße 26, U Schönleinstraße, 20:30 Uhr