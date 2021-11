Live im Metropol: Craig David

× Erweitern Foto: BMG Craig David Ein Ausschnitt aus dem Cover seines neuen Albums „22“

Foto: M. Rädel Metropol

Es ist immer noch schön, wieder Konzerte ankündigen zu können. Noch schöner ist es dann, wenn es um solche tolle Künstler an solchen tollen Orten geht.

Am 18. November wird Craig David bei „An Evening with ...“ im Metropol am Nollendorfplatz 5 ab 20 Uhr sein kommendes Album „22“ und womöglich ausgewählte Klassiker präsentieren. Der Zeitpunkt ist perfekt, punktet er doch gerade zusammen mit MNEK und dem grandiosen Duett „Who You Are“ in den UK-Charts.

So eine sanfte Stimme, so gute Beats ... Der am 5. Mai 1981 geborene Musiker ist einer der erfolgreichsten Soul-Two-Step- und Garage-Sänger. Hits wie „Fill Me In“, „Re-Rewind (The Crowd Say Bo Selecta)“ zusammen mit Artful Dodger, „I Know You“, „Rise & Fall“ und „When the Bassline Drops“ räumten international und vor allem in seiner Heimat UK ab. craigdavid.com