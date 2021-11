Ort für Design und Kunst

× Erweitern Foto: www.living-berlin.com LIVING BERLIN

Willkommen in Berlins Zuhause für Interior Design – und in der spannendsten Pop-Up-Galerie der Stadt.

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1999 hat sich das prägnante, fünfstöckige Gebäude in der Kantstraße 17 zu einem der bekanntesten Orte Berlins für ausgesuchtes Interior Design etabliert – mit einem einzigartigen Konzept von rund 40 Stores auf 20.000 Quadratmetern. Doch LIVING BERLIN ist noch mehr: Ein Ort für Kunst im öffentlichen Raum.

Foto: www.living-berlin.com LIVING BERLIN

Ein Haus wie dieses gibt es nur einmal – die Fassade ist prägnant und selbst schon fast eine Design-Ikone, aber wie immer sind die wahren Werte im Inneren zu entdecken: Rund 40 Stores für Interior Design, Heimelektronik, Musik und alles, was man sich fürs Zuhause wünscht – vom Bodenbelag bis zur Deckenleuchte, von der Ankleide bis zum Zeitungsständer. Und ob man selbst sich an einen Flügel setzen möchte oder den besten Pianist*innen der Welt über eine feine HiFi-Anlage zuhören möchte – im LIVING BERLIN gibt es unter einem Dach auf drei Etagen alles aus dem Bereich des High End Interior Designs ... und mehr! Wechselnde Ausstellungen im lichtdurchfluteten Foyer des LIVING BERLIN machen das Gebäude zu einer der spannendsten Pop-Up-Galerien der Stadt – das LIVING BERLIN versteht sich als Ort für alle Fans der schönen Dinge. Das macht das LIVING BERLIN in der Kantstraße, Ecke Uhlandstraße auch immer zu einem Anlaufpunkt für den Stadtbummel im Viertel – denn es gibt so viel zu sehen und zu entdecken. Für alle, die das Haus seit vielen Jahren kennen, denen aber LIVING BERLIN als Name noch nicht vertraut ist: Seit Mai dieses Jahres trägt das Zuhause für Interior Design in Berlin diesen neuen Namen – LIVING BERLIN: „Der Name LIVING BERLIN trägt das erfolgreiche Konzept der vergangenen 20 Jahre ebenso in sich wie die tiefe Verbundenheit zur Stadt Berlin, von uns Eigentümer*innen und allen Mieter*innen gleichermaßen. An diesem Standort ist ein einzigartiges Konzept im stationären Handel rund um Design, Interior und Lifestyle entstanden“, so Tim Mayer, Vertreter der Hauseigentümer CBRE Global Investors. www.living-berlin.com