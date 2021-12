× Erweitern Bild: Søren Zschocke „Luca excited“, Tusche auf Papier ,15x30 cm

kunst und eros, Dresden

Die Zeit vor der Weihnachtszeit, die am 25.12. beginnt, ist der Advent. Und der ist meist besinnlich, kann aber auch erotisch zelebriert werden. Zum Beispiel in Sachsen mit der Kunst von Søren Zschocke.

„Kunst darf alles, begeistern und provozieren.“

Dessen Kunst ist gerade in der Dresdner Galerie Kunst & Eros im Rahmen der Weihnachtsausstellung „Erotischer Advent“ zu sehen. Via E-Mail meldete sich der Künstler bei uns: „Ich weiß, es ist gerade keine Zeit für große Events, jedenfalls hier in Sachsen. Von daher nur der Hinweis, dass gerade eine Ausstellungsbeteiligung von meiner Seite aus in einer recht außergewöhnlichen Galerie stattfindet, der Galerie Kunst und Eros! Aber immerhin sind die Galerien geöffnet und man kann Kunst genießen oder kaufen.“ Das unterstützen wir doch gerne. Neben der Kunst von Søren Zschocke kann man hier noch Werke von unter anderem Juan Miguel Restrepo Valdes, Peggy Berger und Leo Lessig bewundern. Bleibt gesund und genießt – erotische – Kunst ...

Bis 29.1.2022, Erotischer Advent, Kunst & Eros, Hauptstraße 15, Dresden, www.kunstunderos.de