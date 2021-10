Schön wie der Mond

× Erweitern Foto: Tonon Italia

Die skulpturale Form des „Moon Chair“ von Mac Stopa für Tonon drückt die Leidenschaft des Designers für geschwungene und organische Linien aus.

Die Rückenlehne biegt sich harmonisch und bildet einen offenen Raum in Form eines Halbmonds. Die präzise durchdachte Struktur von Moon passt sich perfekt der Körperhaltung an: Sitzen wird zum Vergnügen. Die Schale ist in Integral Soft Touch oder in Spritzschaum mit Stoff- oder Lederpolsterung gefertigt.

Die flexible Schaumgeometrie passt ihre Linien der Körperform an und vermittelt ein angenehmes Gefühl von Weichheit für maximalen Komfort. In Berlin erhältlich bei WELCOME interiors. www.welcome-interiors.com