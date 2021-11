15 Jahre Atomic – verschoben

Foto: T.T.G. Trust the Girl

Eigentlich sollte sie am 10. Dezember steigen: Die 15. Geburtstagsparty der Frankfurter queeren Indie-, Pop-, 1980er- und Elektro-Party Atomic.

DJane Trust.The.Girl, die die Party 2015 von Atomic-Erfinder DJ Pol übernommen hat, veröffentlichte folgendes Statement auf der Facebookseite der Party: „Derzeit wäre im Land Hessen eine Durchführung der Atomic Party unter 2G+-Bestimmungen bei voller Clubauslastung möglich, und wir hatten uns im Vorfeld auch um entsprechende Testmöglichkeiten vor Ort bemüht, so dass das Infektionsrisiko wahrscheinlich erheblich minimiert worden wäre. Dennoch gibt es neben dem reinen Infektionsschutz auch moralische Aspekte: Während in Deutschlands Krankenhäusern immer mehr Menschen auf der Intensivstation liegen und das medizinische Personal an der Belastungsgrenze arbeitet, ist uns absolut nicht nach Feiern zumute.

Daher möchten wir aus Respekt vor den Opfern, deren Angehörigen und den vielen Menschen im Einsatz gegen das Corona-Virus die Party zum 15-jährigen Bestehen der Atomic erst einmal verschieben – mit dem Versprechen, diese unbedingt nachzuholen.“

Die Party am 10. Dezember wird also nicht stattfinden sondern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben; an den Decks mit dabei sind dann Trust.The.Girl und barbecute björn und natürlich zwei Queens mit einer Peak-Hour-Show live on Stage: Showgirl, LGBT*-Aktivistin und TikTok-Star Electra Pain und die für ihre extravaganten Outfits berühmte Miss Shangri-lah. „Passt auf euch auf und wenn möglich: Bitte lasst euch impfen“, ergänzt Trust.The.Girl.

www.facebook.com/atomicvonherzen