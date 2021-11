Approved mit den Bondage Guys Rhein-Main

× Erweitern Foto: @musclepup_rusty, FLC @hexy_joe, @leatherstevio, @rubbslut2.0

Die Fetischparty des FLC geht in die nächste Runde.

Egal ob Fetisch-Neuling oder erfahrener Player: An der Bar beim anregenden Gespräch oder beim Erforschen der Spielwiesen der Grande Opera kommt jeder Kerl auf seine Kosten. Zu Gast sind diesmal die Bondage Guys Rhein-Main mit einer im wahrsten Sinne fesselnden Show (siehe auch unser Interview), sowie das Team der Love Rebels, das spielerisch über Safe Sex Regeln informiert. Denn auch bei Approved gilt: Play hard and often – but always safe! Gäste sollten den FLC-Dresscode beachten, Infos dazu sowie zu den aktuellen Corona-Regeln gibt’s über die Website.

20.11., Approved, Christian-Pleß-Str. 11, Offenbach, 21 Uhr, www.flc-frankfurt.de