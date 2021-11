Cinekonzert: „Shoes“

× Erweitern Foto: Milestone Film

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Remake. Frankfurter Frauen Film Tage“ wird am 25. November der 1916 erschienene Stummfilm „Shoes“ mit neuer, live gespielter Musik der Komponistin Maud Nelissen aufgeführt.

Louis Webers einstündiges Sozialdrama erzählt die Geschichte des armen Ladenmädchens Eva Meyer (Mary MacLaren), das jeden Cent an den arbeitslosen Vater abgibt und für ein Paar neuer Schuhe bereit ist, sich an den Kabarettsänger Charles zu verkaufen. Der Film wird in einer kolorierten und restaurierten Fassung gespielt. Die von der Kinothek Asta Nielsen in Auftrag gegebene Komposition interpretieren Maud Nelissen, Daphne Balvers und Rebecca Smit.

25.11., Schauspiel Frankfurt, Willy-Brandt-Platz, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.schauspielfrankfurt.de