Der König ist zurück ...

× Erweitern Illustration: Ralf König

Sein zeichnerisches Werk nimmt zwar schon den einen oder anderen Meter im Bücherregal seiner treuen Fangemeinde ein, trotzdem bleibt Ralf König auch im 41. Dienstjahr beneidenswert produktiv: Neben dem Erscheinen der tragikomischen Pandemie-Chronik „Vervirte Zeiten“ und der liebevollen Lucky-Luke-Hommage „Zarter Schmelz“ ist der Herr der Knollennasen dieses Jahr endlich wieder live zu erleben und lädt im November gar zur doppelten Audienz im Swichboard.

× Erweitern Foto: VVG Köln Ralf König

Illustration: Ralf König

Den Auftakt macht am 19. ein großer Benefiz-Abend, für den sich König seine Jubiläums-Lesung „Vierzig Jahre Schwulcomix“ mit frühen Geschichten ausgesucht hat. Sowohl ein Teil der Eintrittsgelder, als auch die Einnahmen aus der anschließenden Spendensammlung und der Erlös aus der Versteigerung eines Ralf König Bembels mit Originalzeichnung“ gehen an die AIDS-Hilfe Frankfurt AHF.

Am 20. folgt eine Lesung von „Stehaufmännchen“. Darin, so der König, „steht gezeichnet und geschrieben, was der Homo über den Homo wissen sollte. Also Homo jetzt im Sinne von Homo, nicht von Homo! Wobei, das auch, klar, aber nicht nur! Homo eben“.

Im Anschluss an beide Abende gibt’s eine Autogrammstunde – wer noch nichts zum Signieren hat, wird am Büchertisch fündig. Wer dabei sein will, pilgert besser beizeiten los, denn Karten gibt’s ausschließlich an der Abendkasse.

19. und 20.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, jeweils 20 Uhr, www.frankfurt-aidshilfe.de, www.ralf-koenig.de