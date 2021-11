Fusionfood: Deep Fat Fried

× Erweitern Foto: Deep Fat Fried

In Zeiten von veganer Küche, Superfood und Cholesterin-Kontrolle wirkt dieses neue Restaurant erst mal echt exotisch: „Deep Fat Fried“ ist das Motto der kleinen Location in der Moselstraße, und in der Tat wird hier alles frittiert: Fleisch, Fisch, Gemüse und sogar Schokoriegel und Eiscreme.

Foto: Deep Fat Fried

„Man muss sich ja auch mal was gönnen“, meint Inhaberin Karolina und lacht. „Wir sind Fans von Fish’n‘Chips und wollten eigentlich ein klassisches Fish & Chips-Lokal eröffnen“.

„Wir“ ist in diesem Fall das Team, das mit der „Heroes“-Burgeria unweit der Berger Straße und dem (leider 2019 geschlossenen) „Smorgas Nordisk“ schon guten Geschmack bewiesen hatte. Der neue Laden „Deep Fat Fried“ serviert im cool gestylten Industrial-Ambiente oder als Take-Away saftige Menüs wie Fish’n‘Chips, aber auch Hamburger oder frittiertes Gemüse, dazu gereicht werden Pommes, knackige Salate, herzhaftes Kraut oder Rettich und leckere Dip-Soßen – alles hausgemacht mit sorgfältig ausgewählten Zutaten. Und die frittierten Zwiebeln sehen aus wie kleine Kunstwerke. Ausprobieren!

Deep Fat Fried, Moselstr. 8, Frankfurt, Teil 069 71169685, Mo – Do 12 – 21 Uhr, Fr bis 22 Uhr, Sa 17 – 22, So Ruhetag, www.deep-fat.com