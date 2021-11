FVV XMAS Turnier mit RainbowRun

× Erweitern Grafik: FVV RZ_Logo_Rainbow_Run

Im Dezember steigt traditionell das große XMas Turnier des FVV, zu dem normalerweise bis zu 1.000 Sportler*innen aus ganz Europa zu Gast in Frankfurt sind. Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr abgesagt werden musste, gibt es in diesem Jahr eine Neuauflage.

„Eigentlich wollten wir auch in diesem Jahr das Turnier absagen“, so Matthias Kautinger, Pressesprecher des FVV. „Die wenigen LGBT*-Sportevents, die 2021 stattfanden, waren von monatelanger Unsicherheit geprägt. Eine solche Hängepartie wollten wir aber weder den Gästen zumuten, noch konnten wir das von unseren Helfer*innen, die ja alle ehrenamtlich arbeiten, verlangen“, so Kautinger weiter. Trotzdem wurde ein Kompromiss gefunden:

„In diesem Jahr werden wir im Hinblick auf die Zahl der angebotenen Sportarten und mit der an die Pandemie und unsere Möglichkeiten angepassten Bedingungen ein etwas kleineres Turnier veranstalten, wobei der Outdoor-Sport als 3G-Variante und die Indoor-Sportarten unter 2G-Bedingungen durchgeführt werden“.

Die kleine XMAS Turniervariante steigt nun vom 3. bis 5. Dezember mit vier Sportarten: Badminton, Squash, Volleyball und dem RainbowRun. Mit Erfolg: „Allein die etwa 400 Startplätze im Badminton und Volleyball waren in nicht mal einer Stunde ausgebucht“, so Kautinger. „Im Augenblick sind Athletinnen und Athleten aus 15 europäischen Ländern angemeldet“.

Das Tolle: Am RainbowRun, dem 5- bzw. 10-Kilometer-Lauf auf einer abwechslungsreichen Strecke durch den Frankfurter Stadtwald, kann jede*r teilnehmen. Man muss keinem Sportverein angehören und als Outdoor-Sportart gelten keine strengen Teilnahmezahlbeschränkungen.

Neben dem sportlichen Aspekt setzt der RainbowRun außerdem immer ein buntes Zeichen gegen Homophobie im Sport und für eine offene Gesellschaft. Einfach anmelden und am 4. Dezember dabei sein!

4.12., RainbowRun beim FVV X-MAS Turnier, Anmeldungen über www.rainbowrun-frankfurt.de, Infos zum Turnier über www.fvv-xmas.org

Die offizielle FVV-XMAS-Turnier-Party wird die „Milk’n’Cream“-Party am 4.12. im Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt sein!