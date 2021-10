Gauner on Tour

× Erweitern Grafik: Theatergstspiele Fürth Celine

Gleich bei seinem ersten Coup irrt sich Anfängergauner Guillaume in der Adresse und stolpert Hausherrin Celine in die Arme, die eigentlich nur ihrem Goldfisch gute Nacht sagen wollte.

Foto: Alexa Sommer Stefan Pescheck

Dem nervösen Guillaume wird erst ein Cognac, dann eine verblüffende Erkenntnis kredenzt: Celine selbst ist eine Meisterdiebin, die nie erwischt wurde und seit Jahren mit ihrer Haushaltshilfe Anna gelangweilt vor sich hin lebt. Das Angebot, sich einer soliden Ausbildung in Schurkerei zu unterziehen, nimmt Guillaume gern an. Als ungeahnte Talente in ihm zum Vorschein kommen und sich das Trio schon eine verheißungsvolle Zukunft ausmalt, meldet sich eines Tages Celines Sohn Pierre mit seiner neuen Freundin Natascha zum Abendessen an – was natürlich auf eine gewaltige Farce hinausläuft.

Maria Pacômes espritvolle Boulevardkomödie „Celine“ von 1977 wird für die Tourproduktion der Theatergastspiele Fürth von Intendant und Regisseur Thomas Rohmer behutsam modernisiert, geschmackvoll ausgestattet und prominent besetzt: In der Titelrolle ist Christine Neubauer („Der Landarzt“) zu erleben; ihr zur Seite stehen Christine Urspruch („Dr. Klein“) als Anna, Moritz Bäckerling („Lindenstraße“) als Guillaume, Fee Denise Horstmann („Soko München“) als Natascha und der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende Stefan Pescheck in der Rolle des pikierten Sohns Pierre.

3.11., Stadthalle, Gagernring 1, Kelkheim, 20 Uhr

23.11., Bürgerhaus, Dörnigheimer Weg 21, Maintal, 20 Uhr

28.11., Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, Neu-Isenburg, 18 Uhr

www.theatergastspiele-fuerth.de