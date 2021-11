„Queer:Beatz“ in Freiburg

× Erweitern Foto: M. Rädel Freiburg Gerade erst wurde die schmucke Stadt als einziges deutsches Ziel bei „Lonely Planet“ angepriesen

Am 12. November freut sich das Team vom angesagten Jazzhaus und die Truppe von „Queer:Beatz“ auf dich bei der – ta-dah! – „Queer:Beatz“. Los geht es um 23 Uhr.

Alles, wozu #mensch tanzen kann, wird hier auf die Klubber abgefeuert, die Party „Queer:Beatz“ ist in der Szene schon lange ein Begriff und die Location, das Jazzhaus, beliebte Adresse auch für die LGBTIQ*-Community. Gerade erst wurde die schmucke Stadt als einziges deutsches Ziel bei „Lonely Planet“ angepriesen, auch ist sie queer und tolerant, trotzdem braucht es Safe Places wie diesen, damit die Community ausgelassen zusammenkommen kann. Your Disco needs you!

Die wunderschöne Universitätsstadt im Schwarzwald ist zwar bevölkerungstechnisch nur so groß wie ein Berliner Stadtteil, hat aber eine Fülle an queeren Kulturschaffenden hervorgebracht. So kommen zum Beispiel der Maler Rinaldo Hopf aus Freiburg, die Schauspielerin Dieter Rita Scholl, DJ Caramel Mafia, der Künstler Max Diel und auch TEDDY-Mastermind Wieland Speck. Neben einer prachtvollen Altstadt locken auch einige Szenebars, die Queerfilmnacht und die „Schwule Filmwoche“ in die sonnige Stadt mit ihrem weltberühmten Münster. Funfact: Auch Til Schweiger wurde hier geboren, am 19. Dezember 1963.

12.11., Queer:Beatz, Jazzhaus Freiburg, Schnewlinstraße 1, am Hauptbahnhof, Freiburg, 23 Uhr, www.queerfreiburg.de