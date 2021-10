Schwules Leben – schwule Maler

× Erweitern Foto: David Zieglgänsberger,unsplash.com, gemeinfrei

Das Café Karussell, der Treff für Schwule über 60 im Frankfurter Switchboard, bringt im November zwei Specials zu schwulen Malern: Wilfried Laule und Patrick Angus haben aus der Lebenserfahrung der 1970er und 1980er Jahre Motive und Maltechniken für ihre Bilder gefunden.

Am 2. November steht zunächst Wilfried Laule im Fokus. 1971 war er Mitbegründer der Homosexuellen Aktion Westberlin, deren Aktionen er mit Plakatentwürfen und auch als Filmdokumentator begleitete. 1978 konnte er eine erste Ausstellung mit schwulen Themen im Berliner Café „Anderes Ufer“ zeigen. In Folge hatte er zahlreiche Ausstellungen, nicht nur in Berlin, sondern auch in Paris, Hamburg, den Niederlanden und Warschau. In den 1980ern thematisierte er schwules Leben in der Großstadt und die aufkeimende Emanzipationsbewegung, aber auch erotische Motive aus Berliner Klappen. „Mein Medium ist die Sinnlichkeit der Linie und die Emotionalität der Farbe; Farbe ist Lust“, sagt der Künstler über seine Arbeit. Michael Holy, Leiter des Café Karussell, stellt den Wilfried Laule vor.

Am 16. November geht es um den amerikanischen Maler Patrick Angus, der für seine Bilder mit Szenen der schwulen Subkultur im New York der 1970er und 1980er bekannt ist. Für beide Veranstaltungen gelten die 2G-Regeln.

2. und 16.11., Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 14:30 Uhr, www.switchboard-ffm.de