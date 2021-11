× Erweitern Foto: Melissa Messerschmidt

Mit einer gehörigen Portion humorvoller Hysterie entern die Showgirls im November die Bühne: Unter dem augenzwinkernden Motto „Dragqueens am Rande des Nervenzusammenbruchs“ geben Chefin Vanessa P. und ihre beiden Gast-Queens Tante Gladice und Christy Moon mächtig Gas unter den Perücken. Das begeistert nicht nur das Publikum, sondern auch Vanessa P. jeden Monat selbst, wenn sie sich nach jeder Show lachend fragt: „Who let the queens out?“.

5.11., Galli Theater, Hamburger Allee 45, Frankfurt, 20 Uhr, www.showgirls-frankfurt.com