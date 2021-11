Tanz mit dem mvd

× Erweitern Foto: mvd

ChaChaCha, Walzer, Rumba und Co.: Nach den Herbstferien startet der queere Mannheimer Sportverein mvd seine neuen Tanzkurse für Anfänger und Fortgeschrittene.

Was den mvd-Tanzkurs besonders attraktiv macht: Die drei Tanztrainer*innen Lisa, Andreas und Sander selbst treten auch bei Landesmeisterschaften an. Im mvd teilen sie ihr Können und lehren die Grundschritte von acht verschiedenen Standard- und Lateintänzen, die im Anschluss an jeden Trainingsabend beim „Freien Tanzen“ auch gleich in die Praxis umgesetzt werden können.

Die zwei angebotenen Kurse mit 12 Terminen finden jeweils freitags statt und starten am 12. November. Der Grundkurs für Anfänger auch ohne Vorkenntnisse steigt von 19 bis 20 Uhr, im Anschluss gibt es von 20 bis 21 Uhr den Aufbaukurs für Fortgeschrittene.

Das Tolle: Während eine Gruppe trainiert, kann die andere parallel beim „Freien Tanzen“ sich aufwärmen oder das Gelernte vertiefen. Auf dem umfangreichen Programm stehen unter anderem ChaChaCha, verschiedene Walzer-Varianten, Jive, Tango, Rumba, Foxtrott oder Quickstep. Am Grundkurs können übrigens auch Nicht-mvd-Mitglieder teilnehmen; mit der Kursgebühr von 29 Euro kann man für die Zeit des Tanzkurses übrigens auch die anderen Angebote des mvd nutzen.

Ab 12.11., Tanzen im mvd, Sporthalle der Tullaschule, Rathenaustr. 17, Mannheim, mehr Infos über www.mvd-mannheim.de