Trägerverein für das Queere Zentrum Wiesbaden

Foto: Queeres Zentrum Wiesbaden Das siebenköpfige Vorstandsteam des Trägervereins Queeres Zentrum Wiesbaden; v.l.n.r.: Lukas Fachinger (Warmes Wiesbaden, hinten stehend), Peter Hofacker (proFamilia), Manuel Wüst (Warmes Wiesbaden). Franziska Kunsmann, Adrian Beilke-Ramos, Rico Ullmann und Kathrin Tablack (AIDS-Hilfe Wiesbaden).

Am 20. November wurde in Wiesbaden der Trägerverein für das geplante Queere Zentrum in der hessischen Landeshauptstadt gegründet.

28 Einzelpersonen und Vertreter*innen von fünf Gruppen unterzeichneten die Satzung; Rico Ullmann, Adrian Beilke-Ramos und Franziska Kunsmann bilden den geschäftsführenden Vorstand, als Beisitzende sind mit Kathrin Tablack von der AIDS-Hilfe Wiesbaden, Peter Hofacker von proFamilia sowie Manuel Wüst und Lukas Fachinger vom Verein Warmes Wiesbaden vor allem Vertreter*innen der treibenden Kräfte des Projekts mit im Boot.

„ Wir sind unsagbar glücklich, dass wir diesen Schritt geschafft haben“, erklärte Rico Ullmann anlässlich der Vereinsgründung. „Damit haben wir endlich die notwendigen Ansprechpartner*innen für Politik und Verwaltung, queer-freundliche Akteur*innen und Organisationen in der Stadt“. Die feste Trägerschaft des Projekts war eine der Voraussetzungen der Stadt Wiesbaden für eine finanzielle Unterstützung.

Der bei der Gründungsversammlung anwesende Stadtverordnetenvorsteher Dr. Gerhard Obermayr (CDU) erklärte die breite Unterstützung für das Queere Zentrum durch die Fraktionen des Stadtparlaments; auch weitere Stadtverordnete der CDU, Bündnis90/Die Grünen und der SPD waren als Gäste bei der Vereinsgründung dabei. Die Unterstützung ist nicht nur ideell: Rund 300.000 Euro sind im vorläufigen Wiesbadener Doppelhaushalt 2022/2023 für das Projekt vorgesehen.

Gemeinsam mit der Stadt geht es nun darum, eine geeignete Immobilie für das Queere Zentrum zu finden.

