× Erweitern Illustration: The English Theatre Frankfurt

Die „gruseligste Musical-Komödie aller Zeiten“: Mel Brooks‘ aberwitziger „Young Frankenstein“ ist das Highlight der Herbstsaison im English Theatre Frankfurt.

Die Story: Frederick Frankenstein ist der Enkel und Alleinerbe des legendären Wissenschaftlers und Monsterschöpfers Victor Frankenstein. Eigentlich möchte Frederick mit den Machenschaften seiner Familie nichts zu tun haben. Um die Erbangelegenheiten zu klären, reist als er nach Transsylvanien in das Schloss seines Großvaters; ehe er sich’s versieht, landet er schneller als ihm lieb ist in den Fußstapfen seines Großvaters.

Regisseur Derek Anderson (unter anderem „Hand to God“ und „Sweeney Todd“ im English Theatre) inszeniert das rasant-komische Spektakel für das English Theatre; wir konnten einen Blick in die Londoner Probenräume werfen und mit Derek über „Young Frankenstein“ sprechen.

× Erweitern Foto: The English Theatre Frankfurt Regisseur Derek Anderson

Derek, was hat dich am Musical „Young Frankenstein” gereizt?

Dieses Monster von einem Musical und der Film aus dem Jahr 1974, auf dem es basiert, sind liebenswerte Tribute an die Verfilmung aus den 30er Jahren mit Colin Clive und Boris Karloff, die ich sehr bewundere. Die Kombination von albernen Elementen und Slapstick à la Mel Brooks und Gene Wilder mit der Gruselvorlage sowie die sehr cleveren Referenzen an Klassiker des Horror- und Sci-Fi-Genres sind genau das, was ich im Film und in der Bühnenfassung am meisten liebe.

Wie sieht das Ensemble aus? Wird es auch wieder eine Live-Band geben?

Das Ensemble besteht aus 12 extrem talentierten Schauspielerinnen und Schauspielern, die in verschiedene Rollen schlüpfen, singen, tanzen und viel Gefühl für Komik haben. Es wird auch wieder eine Live-Band geben, die die wundervolle Musik spielt – und natürlich auch die berühmt-berüchtigte „Puttin‘ On The Ritz“-Szene zum Leben erwecken wird.

Es gibt zwei leicht unterschiedliche Versionen von „Young Frankenstein“: Die Broadway-Fassung von 2007 und eine weitere, die 2017 in London aufgeführt wurde. An welcher Version orientiert sich die Frankfurter Version – oder bekommen wir eine ganz neuen „Young Frankenstein“ zu sehen?

Das Script hält sich enger an die spätere West End Produktion, die von Mel Brooks nach der Original-Broadway-Inszenierung selbst aktualisiert worden ist. Aber natürlich bekommt das Frankfurter Publikum unsere ganz eigene Kreation zu sehen!

Das Musical „Sweeney Todd”, das du am English Theatre inszeniert hattest, war berüchtigt für seine Splatter-Effekte und die Zuschauerbeteiligung; wird „Young Frankenstein“ ähnliche Effekte haben?

Ich habe den leisen Verdacht, dass in keinem anderen Musical mehr Blut geflossen ist als in „Sweeney Todd“. Obwohl „Young Frankenstein“ nicht derart blutrünstig ist, wird es ganz eigene Effekte und „Wow“-Momente haben. Man muss sich allerdings schon die Vorstellung ansehen, um herauszufinden, was da auf das Publikum zukommt!

× Erweitern Foto: The English Theatre Frankfurt Proben zu “Frankenstein Junior” in London

„Young Frankenstein” ist voller Comedy, Slapstick und Spaß; hat das Ganze auch eine Botschaft?

Der absolut verrückte Humor ist für mich definitiv das Highlight des Musicals. Das Script ist urkomisch und wir haben viele Möglichkeiten, noch mehr Lustiges in unsere Inszenierung zu integrieren. Wie in den meisten Adaptionen von Mary Shellys Original dreht es sich hier auch um Familie und Liebe. Fast jeder der Charaktere ist auf die ein oder andere Weise auf der Suche nach Liebe und Akzeptanz.

Im Rahmen deiner Arbeit für das English Theatre bist du schon sehr oft in Frankfurt gewesen; hast du hier inzwischen schon so etwas wie einen Lieblingsort?

Wenn ich hier in Frankfurt bin, bin ich ehrlich gesagt die meiste Zeit im Theater, um das jeweilige Stück zu inszenieren. Leider habe ich kaum Zeit, die Stadt zu erkunden. Wenn ich dennoch etwas Zeit für mich habe, liebe ich es, durch die neue Altstadt zu flanieren und in einem der vielen großartigen Restaurants essen zu gehen. Ansonsten bin ich regelmäßig bei „Pause“ zu Gast für meinen Morgenkaffee beziehungsweise bei „Kakadu’s“ für ein Afterwork Bier– sollte das jemand von euch dort lesen, freu‘ ich mich auf ein Freigetränk beim nächsten Besuch!

26.11. – 6.3.2022„ „Young Frankenstein“, Regie: Derek Anderson, The English Theatre, Gallusanlage 7, Frankfurt. Spielzeiten: Di – Sa 19:30 Uhr, Sonntag 18 Uhr, www.english-theatre.de

Anmerkung: Der ursprünglich angekündigte Premieretermin 20.11. wurde verschoben auf den 26.11.