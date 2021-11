Sondervorstellung: 50 Jahre „Die Bettwurst“ mit Rosa von Praunheim

Foto: M. Rädel Rosa von Praunheim

Am 22. November wird Regisseur und Filmemacher Rosa von Praunheim höchstpersönlich zur Jubiläumsvorstellung von „Die Bettwurst“ ins Abaton kommen. Die ersten 15 hinnerk Leser*innen die dabei sein wollen, könne ihre Begleitung gratis mitnehmen.

In Kooperation mit dem Abaton vergeben wir 15 Sondertickets für die feierliche Sondervorstellung am kommenden Montag. Die Karten sind zwar zum ganz normalen Preis zu erwerben, zählen aber doppelt: 2 for 1 (einer zahlt, zwei gehen ins Kino). Die ersten 15 Einsender*innen einer Mail mit dem Stichwort „Bettwurst“ an 2for1@abaton.de bekommen die Karten. Einsendeschluss ist Sonntagmittag (21. November) um 12 Uhr. Die Gewinner*innen werden per Mail benachrichtigt.

22.11., 50 Jahre „Die Bettwurst“, Jubiläumsvorstellung mit Regisseur Rosa von Praunheim, Abaton, Allende Platz 3, 19:30 Uhr, www.abaton.de