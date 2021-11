Alexander Klaws in Norderstedt und Stade!

Alexander Klaws, der erste Gewinner der DSDS-Staffel im November mit seinem Erfolgsprogramm „Pop Meets Movie- and Musicalhits“ in den Norden. Große Bekanntheit verschaffte ihm seine legendäre Rolle als Tarzan im gleichnamigen Musical. Heute zählt er zu den besten deutschen Musical-Künstlern.

Nach wie vor ist es das Größte für ihn, neben seinen Engagements in diversen Musicals, auch eigene Konzerte zu geben. Nach seiner eigenen Tour „Jetzt und Hier“ präsentiert er nun gemeinsam mit seiner Band das neue Programm „Pop Meets Movie- and Musicalhits“. Auf einer Reise durch die Welt des Musicals und Films mit den beliebtesten Movie- und Musicalhits gestaltet er einen fulminanten Abend.

„Ich melde mich wieder zurück mit einem einzigartigen Mix aus den Welten in denen ich zu Hause bin. In den letzten Jahren habe ich unglaublich viel Musicals gemacht. Eigentlich komme ich aber aus der Pop-Branche. Ich präsentiere den Zuschauern ein Feuerwerk aus beiden Richtungen, was so kein anderer auf der Bühne verkörpert. Es wird ein einzigartiges Konzert werden mit echten Klassikern aus der Musical- und Filmszene und meinen Songs im neuen Gewand“,