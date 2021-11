Pink Christmas startet am 22.11.

× Erweitern Foto: Veranstalter Pink Christmas

Was haben wir die Weihnachtsmärkte im letzten Jahr vermisst – und auch 2021 sieht die Situation coronatechnisch ungünstig aus. Dennoch wird Pink Christmas, das pinkfarbene Winter-Wunderland im Glockenbachviertel, ab 22. November erstrahlen. Bis 9. Januar soll es auf dem Stephansplatz alles geben, was diesen Weihnachtsmarkt ausmacht: Heißen Glühwein, leckeres Essen (auch vegetarisch/vegan), DJ-Sounds, Bühnenshows, Deko- und Geschenkartikel und vieles mehr – aber vor allem gut gelaunte Gäste.

Um das umszusetzen und vor allem eine sichere Umgebung anbieten zu können, hat Marktchef Robert Maier-Kares beschlossen, die 2G+ Regel anzuwednen, d.h. nur Geimpfte oder Genesene mit Test erhalten Zutritt. „Am Eingang wird jeder*n Besucher*in kontrolliert, die Sicherheit unserer Gäste hat oberste Priorität“, so Maier-Kares.

Aufgrund der Corona-Situation und der aufwändigeren Einass-Kontrollen gibt es heuer kein offizielles Opening und auch keine regelmäßigen Shows. Dennoch müsst ihr auf ein Bühnenprogramm nicht verzichten: Täglich ist DJ James Munich mit seinen unvergleichlichen Xmas-Party-Sounds für euch da, freitags spielt „Die tektonische Plattenverschiebung“ melodische elektronische Musik. Jeden Sonntag und am Silvesterabend gibt’s Travestie mit der Pink Christmas-Queen Gene Pascale, außerdem sind weitere Auftritte und Specials auf der Showbühne geplant – diese Infos bekommt ihr aktuell auf dem Facebook und Instagram-Kanal von Pink Christmas. Sieben Wochen soll der queere Weihnachtsmarkt am Stephansplatz ganz in pink strahlen – hoffen wir, dass unbeschwert gefeiert werden kann!

22.11. bis 9.1., Montag bis Freitag von 16 bis 22 Uhr sowie Samstag/Sonntag 14 bis 22 Uhr, www.pink-christmas.de