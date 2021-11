× Erweitern Foto: M. Rädel Gloria Viagra

Foto: Peter Dobias Gloria Viagra Gloria vertreibt den Novemberblues!

Die schnauzbärtige Berliner Dragqueen Gloria Viagra wird Ende November in München loslegen. Und zwar im Prosecco in der Theklastraße.

Geplant ist die Party für den 26. November, so Gloria auf Social Media. Schon seit 1987 ist die 1966 geborene Aktivistin und DJane immer am Start, wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen gegen soziale Ungerechtigkeiten, Fremdenhass und Krieg, schon 1979 soll sie beim ersten deutschen CSD mitgelaufen sein. Ihre Punkwurzeln hat die Gentrifizierungsgegnerin aber nicht vergessen – auch nicht ihre Liebe zur Natur, die Schrebergartenbesitzerin produziert ihren eigenen Honig!

2021 war „Mama Moustache“ übrigens für die Partei DIE LINKE im Rennen fürs Berliner Abgeordnetenhaus, schon immer setzt sie sich für eine bessere Gesellschaft ein. Auch in der Partywelt: „Von meinen Schwestern im Fummel erwarte ich, dass sie bewusster mit sexistischen Sprüchen wie ‚Ey, du F*tze; Na, du N*tte …‘ umgehen … Im Kleid dastehen und so ne Dinger ablassen, da frag ich mich auch: HALLO? Habt ihr den Schuss nicht gehört? In diesem Sinne NUR REVOLUTION MACHT SCHÖN!“

26.11., Gloria Viagra im Prosecco, Theklastr. 1, München, www.facebook.com/Prosecco.Muenchen