Kölner macht mit bei Mr Gay Germany

Auch Alexander Bardou aus Köln macht mit bei Mr Gay Germany. Hier ist seine Videobotschaft!

Seine Kampagne ist queerpolitisch: #yoursafespace „Ich möchte mich gerne für Safe Spaces wie Jugendcafés einsetzen. Diese sind besonders für junge Menschen wichtig, die Zuhause nicht den Rückhalt und die Unterstützung bekommen, die sie benötigen“, so der Fotograf via E-Mail an uns.