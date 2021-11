GROSSEVENTS: Gay Games in Valencia, WorldPride in Taiwan

Es war eine Woche der Entscheidungen: Während sich LGBTIQ*-Sportler im Jahr 2026 auf die Gay Games im spanischen Valencia freuen dürfen, feiert die internationale Community ein Jahr vorher den WorldPride in der taiwanesischen Großstadt Kaohsiung.

Während ihrer Tagung im englischen Seebad Brighton gab die Federation of Gay Games (FGG) den Austragungsort der zwölften Gay Games 2026 bekannt. Unter den letzten drei Finalisten München, Guadalajara und Valencia machte schließlich die spanische Küstenmetropole das Rennen. Nach Köln (2010) und Paris (2018) findet die größte LGBTIQ*-Sportveranstaltung der Welt, die traditionell von einem kulturellen Rahmenprogramm, Menschenrechtskonferenz und Partys begleitet wird, damit wieder einmal in Europa statt. Durch die Corona-Pandemie hat sich auch der Zeitplan der in der Regel alle zwei Jahre stattfindenden Gay Games verschoben. Die für 2021 angekündigten Spiele in Hongkong wurden auf das Jahr 2022 verschoben.

WorldPride erstmals in Asien

Am vergangen Samstag wurde zudem der Austragungsort des neunten WorldPride im Jahr 2025 verkündet. Der Kaohsiung Pride konnte sich gegen die Mitbewerberin, die US-Hauptstadt Washington D.C. durchsetzen. Der von der Organisation InterPride vergebene Titel soll dazu beitragen, Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an einem Ort zu vereinen, um dort einen Pride gemeinsam zu feiern. Mit der Entscheidung für Taiwans mit 2,8 Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt Kaohsiung findet der WorldPride erstmals in seiner Geschichte in Asien statt. Die Veranstalter hoffen, damit einen Anstoß für Veränderung in Asien geben zu können und LGBTIQ*-Themen in den umliegenden Ländern wie China, Japan, Südkorea, Malaysia, den Philippinen, Singapur und Indonesien mehr Sichtbarkeit geben zu können.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Taiwan Pride

Taiwan selbst gilt als eines der LGBTIQ*-freundlichsten Ländern Asiens, in dem seit 2019 auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten können. Der Taiwan Pride in der Hauptstadt Taipeh, der jedes Jahr Ende Oktober stattfindet, ist der größte CSD des gesamten Kontinents.

https://vlcbidcitygaygames2026.com/en/

https://www.khpride.org