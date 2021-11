TEL AVIV: Offen für Neues

Sie gilt als die LGBTIQ*-freundlichste Metropole des Nahen Ostens. Wer nach Tel Aviv reist, erlebt eine Stadt voller Kontraste.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv

Nirgendwo schmeckt Sabich besser als hier. An einem unscheinbaren Imbiss an der Ecke Tchernikhovski und Allenby Street drängelt sich eine kleine Gruppe von Foodies auf dem schmalen Gehweg. Inbal Baum, Gründerin von Delicious Israel, liebt es, ihren Gästen die kulinarische Vielfalt ihrer Wahlheimat näherzubringen. Auf ihren Food-Touren über die Märkte und Straßen Tel Avivs begegnet man Menschen aus aller Welt – vom arabischen Gewürzhändler bis zur italienischen Eisproduzentin – und schnell wird klar, warum die Stadt als ein kosmopolitischer Schmelztiegel von Kulturen, Religionen und persönlichen Lebensentwürfen gilt. Sabich zu Beispiel, Israels bekanntestes Streetfood, das in einem Pitabrot knusprige Auberginen, gekochtes Ei, Tomaten und Gurken mit einer süß-scharfen Mangosoße namens Amba vereint, wurde von jüdischen Flüchtlingen aus dem Irak nach Tel Aviv gebracht.

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv

Großes schwules Ghetto

In keiner anderen Stadt im Nahen Osten ist die LGBTIQ*-Szene so sichtbar wie in Tel Aviv. Selbst während der Food-Tour mit Imbal, die über den Carmel-Markt mit seinen Obst-, Gemüse-, Fisch- und Fleischständen führt, weht vor mancher Auslage eine Regenbogenfahne im heißen Wind. „Das einstige ‚Gay Ghetto‘ zwischen den Straßen Sheinkin, King George und Allenby, wo einst das schwule Herz der Stadt schlug, gibt es eigentlich nicht mehr. Das schwule Ghetto ist inzwischen die ganze Stadt“, lacht Omer. Der schwule Israeli bietet queere Stadtführungen durch Tel Aviv an, bei denen er historische Entwicklungen wie die Anfänge des ersten Pride mit aktuellen Trends innerhalb der Szene verbindet. So stehen ein Halt am Holocaustdenkmal für schwule NS-Opfer ebenso auf dem Programm wie ein Zwischenstopp vor Tel Avivs größter LGBTIQ*-Bar Shpagat. Dort wurde Ende Juni 2021 während des Gay Pride ausgiebig gefeiert, denn zu dieser Zeit (vor Ausbruch der Delta-Variante) sah es so aus, als ob Israel dank seiner hohen Impfquote innerhalb der Bevölkerung und strikter Einreisebeschränkungen die Pandemie unter Kontrolle hätte. Und so beging die Szene ihren Pride mit einer verkürzten Parade entlang der Strandpromenade samt Abschlusskundgebung mit gut 100.000 Teilnehmenden statt der sonst bei offenen Grenzen üblichen 240.000.

× 1 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv Szenebar Shpagat × 2 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv × 3 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv Gay Beach × 4 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv LGBTIQ*-Holocaust-Mahnmal × 5 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv Altstadt von Jaffa × 6 von 6 Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv Eurovision Night in der Lima Bar Prev Next

Einsatz für die Ehe für alle

Auch Vertreter der neu gewählten Regierung ließen es sich dabei nicht nehmen, auf der Abschlusskundgebung vorbeizuschauen. In Anwesenheit des Ministers für öffentliche Sicherheit, Omer Bar-Lev sowie des schwulen Gesundheitsministers Nitzan Horowitz, richtete sich die Ministerin für Verkehr und Straßensicherheit, Merav Michael, in einem Grußwort an die Zuschauer. Ein weiterer schwuler Shootingstar der israelischen Regierung, Vizeaußenminister Idan Roll, feierte derweil auf der Straße mit seinem Mann, dem Pop-Sänger und Eurovison-Song-Contest-Teilnehmer Harel Skaat in der Menge. Roll, LGBTIQ*-Aktivist und ehemaliges Model, sitzt nun für die liberale Partei Jesch Atid, die vom derzeitigen Außenminister und alternierenden Ministerpräsidenten Jair Lapid gegründet wurde, in der Knesset. Eines seiner Ziele für die kommende Legislaturperiode sei, sich für die Ehe für alle in Israel starkzumachen, so der Politiker, der sich am Tag nach dem Pride mit internationalen LGBTIQ*-Medien traf, die mit einer Sondergenehmigung ins Land reisen durften. Seiner Meinung nach wird die neue Regierung weitaus progressiver in Hinblick auf LGBITQ*-Rechte sein als die rechts-konservative Regierung unter Benjamin Netanjahu. „Es sitzen nun eine Menge neuer Minister*innen in der Regierung, die die Rechte der Community verbessern wollen. Auch ich bin in die Politik gegangen, weil ich finde, dass wir als Community mehr politisches Engagement nötig haben.“

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Idan Roll LGBTIQ*-Aktivist und Politiker Idan Roll

INFO

www.goisrael.com

http://visit.tel-aviv.gov.il

ANREISE

Lufthansa fliegt täglich von Frankfurt und München nonstop nach Tel Aviv. Aktuelle Einreisebestimmungen beachten. www.lufthansa.com

HOTEL

Das nur wenige Meter von Tel Avis schwulem Strand gelegene Hotel Carlton serviert am Wochenende das Frühstück mit einer großen Auswahl an mediterranen Gerichten im hoteleigenen Beach Club. Von der Dachterrasse mit Pool und Whirlpool hat man eine tolle Sicht auf Tel Aviv, die dort befindliche Bar ist ideal für einen Drink am Abend. www.carlton.co.il/en

× Erweitern Foto: Dirk Baumgartl Tel Aviv Omer Cohen Tour-Guide Omer Cohen

TIPP

Der lizensierte Fremdenführer Omer Cohen hat sich bei seinen Touren auf Themen abseits der üblichen Sehenswürdigkeiten spezialisiert und bindet auch soziale und ökologische Aspekte in seine Führungen ein. Seine Tel Aviv Queer History Tour klärt über die Entwicklung der israelischen LGBTIQ*-Bewegung auf und führt an Orte wie das Denkmal für die im Holocaust ums Leben gekommenen Schwulen und Lesben aber auch zu aktuellen Hotspots der Szene. www.omercohentours.com