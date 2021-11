TOP 6: Las Vegas

×

Langeweile ist hier unbekannt. In Las Vegas erwartet den Besucher ein schier endloses Angebot an Shows, Kunst, Kulinarik und Unterhaltung. Da ist es gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Wir haben sechs Highlights gefunden, die man nicht verpassen sollte:

Foto: Erik Kabik / Spiegelworld Las Vegas

Atomic Saloon

Sie ist aktuell die heißeste Show am Strip. In einem für Las-Vegas-Verhältnisse winzigen Theater des The Venetian Resorts lassen durchtrainierte Akrobaten ihre Hüllen fallen während Cowboys in Chaps und mit nacktem Hintern anzügliche Lieder trällern. Im Atomic Saloon geht es für amerikanische Verhältnisse äußerst gewagt zu, was nicht nur Europäer erfreut. Die intime Atmosphäre des bis ins kleinste Detail liebevoll ausgestatteten Theaterraums, kreative Cocktails und eine frivole Show garantieren einen unterhaltsamen Abend. www.spiegelworld.com

Foto: Dirk Baumgartl Las Vegas

Mob Museum

Glücksspiel, Alkohol, Prostitution - es gab eine Zeit, in der Las Vegas fest in der Hand der Mafia war. Das Mob Museum (National Museum of orgnized crime & law enforcemnet) nimmt den Besucher mit auf eine Zeitreise, in der „Sin City“ diesen Namen wirklich verdiente. Das in einem ehemaligen Post- und Gerichtsgebäude 2012 eröffnete Museum zeigt anhand zahlreicher Artefakte und Multimedia-Bildschirmen den Aufstieg und Fall der organisierten Kriminalität - sowohl in Las Vegas aber auch in anderen Teilen der USA. Neu ist die im Keller eingerichtete Destillerie, in der das Museum die Verkostung von „Moonshine“, dem zu Prohibitionszeiten schwarz gebrannten Alkohol anbietet. Leckerer schmecken allerdings die Cocktails in der zum Museum gehörenden Speakeasy Bar. www.themobmuseum.org

Foto: luxor.com/lgbt Las Vegas

Temptation Sundays

Während der Sommermonate ist die schwule Poolparty im Luxuor Hotel & Casino das Highlight der Woche. Zwischen Mai und September tummeln sich seit über zehn Jahren jeweils am Sonntag ab 13 Uhr hunderte von Einheimischen und Besuchern im Schatten der Hotel-Pyramide. Gast-DJs und Cocktails sorgen dabei für gute Stimmung und einen entspannten Nachmittag. www.luxor.com/lgbt

Foto: Dirk Baumgartl Las Vegas

Neon Museum

Es ist eine Reise zurück in die goldenen Jahre der Casino-Ära. Im Neon Museum erzählen gut 250 alte und zum Teil riesige Leuchtreklamen ihre ganz eigene Geschichte von Las Vegas. Vor der Verschrottung gerettet, sind die Neonschilder nicht nur hübsche Fotomotive, die besonders in der Abenddämmerung ihre magische Wirkung entfalten, sondern zeugen auch von kreativen Design- und Logoideen. www.neonmuseum.org

Foto: caesars.com Las Vegas Drag Race

Ru Paul’s Drag Race LIVE!

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Drag-Race-Stars auch die Bühnen von Las Vegas erobern. Im Showroom des Flamingo Las Vegas geben sich seit Januar 2020 die Queens Asia O’Hara, Derrick Barry, Kameron Michaels, Naomi Smalls, Vanessa „Vanjie“ Matteo und Yvie Oddly die Ehre, um dem Publikum einen unterhaltsamen Abend zu bescheren. Per Videoeinspielungen meldet sich Mama Ru zu Wort, gut gebaute Tänzer sorgen für das nötige Eye Candy und natürlich wird auch der ein oder andere Zuschauer in die Show mit eingebunden. Für Fans ein Muss! www.caesars.com

Foto: piranhavegas.com Las Vegas

Piranha

Alle Versuche, einen schwulen Nachtklub direkt am Las Vegas Strip zu etablieren, sind gescheitert, Doch nicht weit davon entfernt hat sich das Piranha als feste Größe im Szeneleben der Stadt etabliert - und da nicht nur wegen seiner heißen Gogo-Tänzer. Mit täglich wechselndem Programm ist hier an jedem Tag der Woche etwas los. An Wochenenden geht hier richtig die Post auf und wer nicht früh genug kommt, muss sich auf eine lange Warteschlange einstellen. Wer jedoch nach einer Show Lust auf eine schwule Party hat, kommt am Piranha nicht vorbei. www.piranhavegas.com

INFO

www.visitlasvegas.com

HINKOMMEN

Condor fliegt ab März 2022 drei Mal pro Woche nonstop ab Frankfurt nach Las Vegas. Geflogen wird mit einer Boeing 767-300 mit Economy, Premium Economy und Business Class. www.condor.com

Foto: mgmresorts.com Las Vegas Aria

HOTEL

Das zur MGM-Gruppe gehörende Aria Resort & Casino liegt zentral am Las Vegas Strip und überzeugt durch sein modernes Design, große Zimmer und ein exzellentes Gastronomieangebot. Zu den insgesamt 13 Restaurants gehören zum Beispiel Julian Serrano Tapas, Jean Georges Steakhouse, die Bardot Brasserie oder das neu eröffnete Din Tai Fung mit seiner großen Auswahl an Dim Sum. Herausragend ist das im Hotel befindliche Sportstudio sowie der Spa mit getrennten Bereichen für Männer und Frauen. Insgesamt drei Pools sorgen im heißen Wüstenklima Nevadas für entsprechende Abkühlung. http://aria.mgmresorts.com