Vertica – Für Jakob ein Game-Changer

×

Vertica® – die Technik

Vertica® ist ein nicht verschreibungspflichtiges medizinische Gerät für den Heimgebrauch. Es nutzt innovative Hochfrequenz(HF)-Technologie zur Regeneration des Penisgewebes und zur Verbesserung der männlichen Erektion. Mit Hilfe eines einzigartigen flexiblen Rings gibt Vertica® sanfte HF-Wellen ab, um die Kollagenfasern in der Tunica albuginea zu stimulieren und zu stärken – dem Teil des Penis, der direkt an Aufbau und Aufrechterhaltung der Erektion beteiligt ist. Der Ring und der Pad-Aufsatz arbeiten zusammen, um die Gesundheit des Gewebes über den gesamten Erektionsmechanismus zu verbessern. Bei jeder vollständigen Behandlung leiten diese Zubehörteile HF-Energie effektiv an das Penisgewebe weiter. Dies ermöglicht einen verbesserten Blutfluss in den Penis, eine verbesserte Abflusskontrolle und eine bessere Erektionsqualität im Allgemeinen.

Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu